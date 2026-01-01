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    Hochdruckreiniger K 5 WCM Premium | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Pistole und zwei Düsenaufsätzen, gelb-schwarz, auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2023
    Reddot Design Award 2023

    Hochdruckreiniger

    K 5 WCM Premium

    Bestellnummer: 1.324-460.0

    • Funktional und verlässlich, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 40 m²/h
    • Schlauchtrommel, 8-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Vario Power Jet, Dreckfräser