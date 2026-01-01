Hochdruckreiniger K 5 WCM Premium | Kärcher

Starke Leistung trifft auf lange Lebensdauer: Der K 5 WCM Premium mit seinem kraftvollen, wassergekühlten Motor beseitigt Schmutz im Handumdrehen. Mit den enthaltenen Strahlrohren lassen sich Wege, Terrassen und Autos bedarfsgerecht reinigen. Der Druck lässt sich dabei bequem am Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen – für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung. Weitere tolle Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, die integrierte Schlauchtrommel für eine praktische Verstauung direkt am Gerät sowie ein eingebauter Wasserfilter, der die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln schützt.

Überragende Leistung Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Schlauchtrommel für praktische Handhabung Immer sauber und platzsparend verstaut: Mit der praktischen Schlauchtrommel ist der Hochdruckschlauch optimal geschützt und jederzeit griffbereit. Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen. Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Quick Connect-System Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.