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    Hochdruckreiniger K 6 Comfort Premium Home | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K6 mit Zubehör: Flächenreiniger, Sprühlanze, Pistole, Reinigungsmittel und Adapter.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award - best of the best - 2026

    Hochdruckreiniger

    K 6 Comfort Premium Home

    Bestellnummer: 1.324-904.0

    • Wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 50 m²/h
    • Schlauchtrommel, 10 m extra flexibler Schlauch, 2Way!Wash Konzept
    • 4-in-1 Multi Jet Strahlrohr
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
    ²⁾
    Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort.