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    Hochdruckreiniger K 6 Special | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit zwei Düsenaufsätzen und Pistole, schwarz-gelb, auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 6 Special

    Bestellnummer: 1.168-508.0

    • Wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m²/h
    • Plug ’n’ Clean-Reinigungsmitteleinsatz, 10-m-HD-Schlauch, Aluminiumpumpe
    • Vario Power Jet, Dreckfräser