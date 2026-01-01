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    Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K7 mit Zubehör: Sprühlanze, Pistole, Reinigungsmittel und Adapter, auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award - best of the best - 2026

    Hochdruckreiniger

    K 7 Comfort Premium

    Bestellnummer: 1.317-500.0

    • Wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m²/h
    • Schlauchtrommel, 10 m extra flexibler Schlauch, 2Way!Wash Konzept
    • 4-in-1 Multi Jet Strahlrohr
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.