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    Hochdruckreiniger K 7 Power Flex | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K7 in Gelb und Schwarz, mit zwei Düsenaufsätzen auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckreiniger

    K 7 Power Flex

    Bestellnummer: 1.317-300.0