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    Hochdruckreiniger K 7 Premium Power Flex | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K7 Premium, gelb-schwarz, mit zwei Düsenaufsätzen, auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckreiniger

    K 7 Premium Power Flex

    Bestellnummer: 1.317-320.0