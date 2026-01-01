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    Hochdruckreiniger K 7 Smart Control | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger K7 Smart Control, gelb-schwarz, mit abnehmbarer Sprühlanze.

    Hochdruckreiniger

    K 7 Smart Control

    Bestellnummer: 1.317-200.0