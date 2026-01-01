Hochdruckreiniger K 7 WCM FJ Home | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Bestellnummer: 1.317-403.0
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Druck (bar / MPa)
20 - max. 180 / 2 - max. 18
Fördermenge (l/h)
max. 600
Flächenleistung (m²/h)
60
Zulauftemperatur (°C)
max. 60
Nennleistungsaufnahme (kW)
3
Anschlusskabel (m)
5
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
17.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
25.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
369 x 355 x 946
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete