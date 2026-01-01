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    Hochdruckreiniger K Mini | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit gelbem Gehäuse, grauem Schlauch und schwarzer Sprühlanze auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    Reddot Design Award 2021

    Hochdruckreiniger

    K Mini

    Bestellnummer: 1.600-054.0

    • Kompakt und leicht tragbar, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 5-m-PremiumFlex-HD-Schlauch
    • Vario Power Jet