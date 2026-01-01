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    Hochdruckreiniger K Silent Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Pistole, Düsen, Bürste, Reinigungsmittel und Schlauch. Silent Technology Modell.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K Silent Anniversary Edition

    Bestellnummer: 1.600-956.0

    • Silent-Technologie, kompaktes Gerät, Flächenleistung von 30 m²/h
    • 6-m-PremiumFlex-HD-Schlauch
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, eco!Booster, Waschbürste, Schaumdüse, Autoshampoo