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    Kegelstrahldüse | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Zubehörteil mit zylindrischer Form und strukturierten Details, auf weißem Hintergrund.

    Kegelstrahldüse

    Bestellnummer: 2.643-875.0

    Reinigen Sie Ihr Haustier einfach und schnell mit der Kegelstrahldüse. Sie lässt sich an die Pistole des Druckreinigers adaptieren und erzeugt einen weichen Duschstrahl.