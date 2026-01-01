Kette CNS 18-30 Battery | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.444-019.0Die Kette für das 30 cm lange Schwert der Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery ermöglicht jederzeit höchste Schnittqualität. Mühelos wechselbar dank des werkzeuglosen Kettenspannsystems.
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
430 x 35 x 5
Anwendungsgebiete