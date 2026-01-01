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    Kette CNS 36-35 Battery | Kärcher

    Silberne Kettensägekette auf weißem Hintergrund, mit gleichmäßig verteilten Schneidezähnen.

    Kette CNS 36-35 Battery

    Bestellnummer: 2.444-020.0

    Sorgt jederzeit für höchste Schnittqualität: die Kette für das 35 cm lange Schwert der Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery. Mit geringem Rückschlageffekt und werkzeuglosem Kettenspannsystem.