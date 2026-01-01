Kette PSW 18-20 Battery | Kärcher

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Bestellnummer: 2.444-018.0Vibrationsarm und einfach wechselbar: Die Kette für das 20 cm lange Schwert der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ermöglicht jederzeit höchste Schnittqualität.
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
330 x 35 x 5
Anwendungsgebiete