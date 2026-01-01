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    Kfz-Adapter | Kärcher

    Kärcher Adapter mit Kabel und gelbem Anschluss, auf weißem Hintergrund.

    Kfz-Adapter

    Bestellnummer: 2.643-876.0

    Unterwegs immer genug Power: Mit dem Kfz-Adapter kann der Mobile Outdoor Cleaner komfortabel über die Autobatterie betrieben werden.