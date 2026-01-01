KFZ-Ladegerät | Kärcher

Das Kfz-Ladegerät von Kärcher lädt den elektrischen Eiskratzer und den Mobile Outdoor Cleaner mittels des 12-Volt-Zigarettenanzünders im Auto. So lassen sich die beiden Geräte ganz einfach auch während der Fahrt über die Autobatterie laden und sind stets einsatzbereit. Damit ist das Kfz-Ladegerät ein Garant für mehr Komfort und Flexibilität.

Mit Anschluss für Standard-Auto-Zigarettenanzünder Für einen komfortablen Anschluss am Auto. Garantierte Einsatzbereitschaft auch unterwegs Immer genug Akkulaufzeit, dank der Lademöglichkeit über die Autobatterie. Mehr Flexibilität, unabhängig von der Steckdose.