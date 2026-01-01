KFZ-Ladegerät | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.644-250.0Auch unterwegs immer einsatzbereit: Mit dem Kfz-Ladegerät können der elektrische Eiskratzer und der Mobile Outdoor Cleaner während der Autofahrt über die Autobatterie geladen werden.
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 24 x 24
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung