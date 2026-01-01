Klemmhalterung RCX | Kärcher

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Bestellnummer: 2.269-702.0Flexibles Anbringen der RTK-Antenne an horizontalen oder vertikalen Elementen per Klemmmechanismus.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
290 x 110 x 135
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung