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    Klemmhalterung RCX | Kärcher

    Schwarze Tischhalterung mit Schraubklemme und integriertem Getränkehalter, moderne und minimalistische Gestaltung.

    Klemmhalterung RCX

    Bestellnummer: 2.269-702.0

    Flexibles Anbringen der RTK-Antenne an horizontalen oder vertikalen Elementen per Klemmmechanismus.