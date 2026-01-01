Klemmhalterung RCX | Kärcher

Die Klemmhalterung bringt mehr Flexibilität beim Aufstellen der RTK-Antenne. Es muss nur der Antennenkopf in die Halterung gesteckt und dann mit der Klemmvorrichtung an horizontale Elemente geschraubt werden. Mit nur einem Handgriff kann die Halterung von horizonal auf vertikal umgestellt werden. Hierbei muss eine freie 100°-Sicht in den Himmel beibehalten werden. Es bietet sich die Anbringung am Gartenzaun, Balkon, Klettergerüst etc. an.

Sichere Halterung Die RTK-Antenne kann durch den Schraubmechanismus an einer sicheren Position fest angebracht werden. Flexible Anbringung Die Klemmhalterung eröffnet viele Möglichkeiten zur Anbringung an horizontalen oder vertikalen Elementen wie am Gartenzaun, am Balkon, Klettergerüst etc.