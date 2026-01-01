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    Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613 | Kärcher

    Kärcher Kunststoffreiniger-Flasche mit gelbem Etikett, zeigt eine Person beim Reinigen mit einem Kärcher Hochdruckreiniger.

    Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613

    Bestellnummer: 6.295-758.0

    Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.