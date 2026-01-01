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    KV 4 Multitücher Pack | Kärcher

    Drei Reinigungspads in verschiedenen Texturen und Farben, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    KV 4 Multitücher Pack

    Bestellnummer: 2.633-929.0

    Leistungsstarkes Kombiset aus Scheuertuch, Fliesentuch und Softtuch. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen und für jede Oberflächenanforderung geeignet.