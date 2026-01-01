KV 4 Multitücher Pack | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.633-929.0Leistungsstarkes Kombiset aus Scheuertuch, Fliesentuch und Softtuch. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen und für jede Oberflächenanforderung geeignet.
Menge (Stück)
3
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
261 x 106 x 12
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete