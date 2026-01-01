KV 4 Scheuertücher | Kärcher

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Bestellnummer: 2.633-926.0Mühelos, schnell und effektiv: Das Scheuertuch lässt sich mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen und entfernt hartnäckigen Schmutz auf robusten Oberflächen.
Menge (Stück)
2
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
261 x 106 x 8
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete