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    KV 4 Wischtuch | Kärcher

    Zwei weiße Mikrofaser-Wischtücher in rechteckiger Form auf weißem Hintergrund.

    KV 4 Wischtuch

    Bestellnummer: 2.633-132.0

    Einfach genial: das Wischtuch mit Klettbefestigung für die mühelose Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen mit dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4.