KV 4 Wischtuch | Kärcher

Das waschbare Wischtuch lässt sich dank Klettsystem spielend einfach am vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen und entfernen – für einen schnellen und komfortablen Wischtuchwechsel.

Klettbefestigung Durch die Klettbefestigung lässt sich das Wischtuch ganz einfach und schnell austauschen. Waschbar Das Wischtuch ist wiederverwendbar. Geeignet für KV 4 Das Wischtuch eignet sich für die Reinigung aller glatten Oberflächen mit dem KV 4.