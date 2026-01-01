Ladestation und Wechselakku für den WV 5 | Kärcher

Set bestehend aus Ladestation und Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5. In der Ladestation kann sowohl der einzelne Akku als auch der komplette Akku-Fenstersauger geladen und aufbewahrt werden.

Wechselakku für endloses Reinigen Einfaches Befestigen und Entfernen dank Klettverschluss. Maschinenwaschbar bis 60 °C. Verwenden Sie keine Weichspüler.