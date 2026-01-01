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    Ladestation und Wechselakku für den WV 5 | Kärcher

    Kärcher Akku-Ladegerät und Akku in Schwarz und Grau auf weißem Hintergrund.

    Ladestation und Wechselakku für den WV 5

    Bestellnummer: 2.633-116.0

    Set bestehend aus einer Ladestation und Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP 10.