Langzeitfilter | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-239.0Der Langzeitfilter des VC 5 filtert Feinstaub zuverlässig. In einer Filterkassette platziert, ist er einfach zu entnehmen und zu reinigen.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
98 x 94 x 93
Anwendungsgebiete