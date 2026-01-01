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    Akku-Laubbläser LBL 2 Battery | Kärcher

    Kärcher Akku-Laubbläser in Gelb und Schwarz mit abnehmbarem Düsenaufsatz auf weißem Hintergrund.

    Akku-Laubbläser

    LBL 2 Battery

    Bestellnummer: 1.445-100.0

    • Luftgeschwindigkeit 210 km/h
    • 18-V-Akkuplattform
    • Abnehmbare Flachdüse