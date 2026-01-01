Akku-Laubbläser LBL 2 Battery Set | Kärcher

Das 18 V Akku-Laubbläser-Set von Kärcher liefert kraftvolle Leistung für jegliche Laubarbeiten. Der Bläser erreicht eine Luftgeschwindigkeit von maximal 210 km/h und liegt dabei hervorragend ausbalanciert und ergonomisch in der Hand. Damit sich Laub lösen und gezielt bewegen lässt, verfügt der Laubbläser über eine abnehmbare Flachdüse mit Kratzkante. Im Lieferumfang sind ein 18 V Kärcher Battery Power Wechselakku sowie ein Ladegerät enthalten.

Blasrohr Kraftvolle Entfernung von Laub und losen Verschmutzungen rund ums Haus und in der Garage. Abnehmbare Flachdüse Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden. Integrierte Kratzkante Nasses Laub und festgetretener Schmutz können mit der Kratzkante gelöst werden. Ergonomisches Design Perfekt ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten. Bajonettverschluss Für die platzsparende Verstauung kann das Blasrohr einfach abgenommen werden. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.