Akku-Laubbläser LBL 4 Battery | Kärcher

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Akku-Laubbläser
Bestellnummer: 1.445-150.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Luftgeschwindigkeit (km/h)
250
Luftdurchsatz (m³/h)
330
Geschwindigkeitsregulierung
Ja
Geschwindigkeitsstufen
2
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
36
Leistung je Akkuladung (m²)
max. 550 max. 1100
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 15 max. 30
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
975 x 170 x 305
Lieferumfang
Produktinformationen
Anwendungsgebiete