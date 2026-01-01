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    Akku-Laubbläser LBL 4 Battery | Kärcher

    Gelber Kärcher Laubbläser mit schwarzem Rohr und separater Düse auf weißem Hintergrund.

    Akku-Laubbläser

    LBL 4 Battery

    Bestellnummer: 1.445-150.0

    • Luftgeschwindigkeit 250 km/h, Geschwindigkeitsregulierung, 2 Leistungsstufen
    • 36-V-Akkuplattform
    • Abnehmbare Flachdüse