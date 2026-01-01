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    Akku-Laubbläser LBL 4 Battery Set | Kärcher

    Kärcher Akku-Laubbläser mit gelbem Gehäuse, schwarzem Rohr, Akku und Ladegerät auf weißem Hintergrund.

    Akku-Laubbläser

    LBL 4 Battery Set

    Bestellnummer: 1.445-160.0

    • Luftgeschwindigkeit 210 km/h
    • 18-V-Akkuplattform, 22 min Laufzeit
    • 18-V-Akku, Ladegerät, abnehmbare Flachdüse