Akku-Laubbläser LBL 4 Battery Set | Kärcher

Der 36 V Akku-Laubbläser inklusive 2-stufiger Leistungsregulierung erreicht eine maximale Luftgeschwindigkeit von 250 km/h. Der Laubbläser verfügt über eine abnehmbare Flachdüse mit integrierter Kratzkante, wodurch Laub kontrolliert und gezielt bewegt sowie feuchtes und festgetretenes Laub gelöst werden kann. Das Gerät liegt bei der Anwendung ergonomisch in der Hand und zeigt sich sehr gut ausbalanciert.

Blasrohr Kraftvolle Entfernung von Laub und losen Verschmutzungen rund ums Haus und in der Garage. Abnehmbare Flachdüse Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden. 2-stufige Leistungsregulierung Maximale Kraft oder max. Laufzeit: Die Leistung kann den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Integrierte Kratzkante Nasses Laub und festgetretener Schmutz können mit der Kratzkante gelöst werden. Ergonomisches Design Perfekt ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten. Bajonettverschluss Für die platzsparende Verstauung kann das Blasrohr einfach abgenommen werden. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 36 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.