10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Akku-Rasenmäher LMO 18-33 Battery | Kärcher

    Gelber Kärcher Rasenmäher mit 35L Fangkorb und 33cm Schnittbreite, seitlich abgebildet auf weißem Hintergrund.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 18-33 Battery

    Bestellnummer: 1.444-400.0

    ¹⁾
    Schnitthöhe: Stufe 4