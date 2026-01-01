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    Akku-Rasenmäher LMO 2-18 | Kärcher

    Gelber und schwarzer Kärcher Rasenmäher mit Griff und Rädern, seitliche Ansicht auf weißem Hintergrund.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 2-18

    Bestellnummer: 1.445-400.0

    • Rasenfläche bis 250 m², Schnittbreite 32 cm, Schnitthöhe 25–60 mm
    • Bürstenloser Motor, 18-V-Akkuplattform