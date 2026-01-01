Akku-Rasenmäher LMO 2-18 | Kärcher

Der leichte und wendige Akku-Rasenmäher LMO 2-18 Battery ist mit einer Schnittbreite von 32 Zentimetern ideal geeignet für kleinere Rasenflächen bis 250 Quadratmeter. Die Schnitthöhe ist in 5 Stufen von 25 bis 60 Millimeter einstellbar. In Verbindung mit dem kraftvollen, bürstenlosen Motor wird das Gras stets perfekt gekürzt. Beim Mähen an Rändern oder Kanten richten Rasenkämme die Grashalme auf, die dadurch optimal erfasst werden. Der Grasschnitt wird im 30 Liter großen Grasfangbehälter gesammelt. Der höhenverstellbare Führungsholm sorgt für eine aufrechte, angenehme Körperhaltung beim Mähen und das klappbare Design für eine platzsparende Aufbewahrung. Durch den Transportgriff kann der leichte Akku-Rasenmäher zum Einsatzort auch getragen werden, beispielsweise über Treppen. Der LMO 2-18 Battery ist kompatibel mit allen Wechselakkus der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.

Leistungsstarker bürstenloser Motor Hohe Leistung und längere Lebensdauer des Gerätes Optimale Befüllung des Grasfangbehälters Dank optimierter Luftströmung wird der Grasfangbehälter bis zu 95 % gefüllt. So kann länger ohne Unterbrechung gearbeitet werden. Füllstandsanzeige Die Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss. Einfache Schnitthöhenverstellung Die gewünschte Schnitthöhe lässt sich in 5 Stufen im Bereich von 25 bis 60 mm mit nur einem Handgriff einstellen. Mähen bis zur Rasenkante Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras. Platzsparendes Design Der Textilfangbehälter lässt sich auf ein Minimum zusammenfalten und auf dem Rasenmäher platzsparend aufbewahren. Der klappbare Führungsholm ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung. Integrierter Tragegriff Integrierter Tragegriff für müheloses Transportieren. Ergonomisches Bedienkonzept Der Führungsholm kann individuell an die Körpergröße angepasst werden – für eine jederzeit aufrechte Arbeitshaltung. Schaumstoffgriff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl. Der durchgängige Einschaltbügel am Führungsholm ermöglicht eine komfortable Bedienung. Sicherheitsschlüssel Schutz für Kinder: Ein unbeabsichtigtes Starten des Rasenmähers wird verhindert. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen. Der Wechselakku lässt sich in 18 V Battery Power-Plattformgeräten verwenden.