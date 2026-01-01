Akku-Rasenmäher LMO 3-18 Battery Set | Kärcher

Der 18-Volt-Akku-Rasenmäher ist leicht, wendig und besitzt einen leistungsstarken, bürstenlosen Motor. Rasenflächen bis 350 Quadratmeter werden in kurzer Zeit akkurat gemäht. Die Arbeitsbreite beträgt 34 Zentimeter, die Anpassung der Schnitthöhe zwischen 25 und 60 Millimeter erfolgt in 5 Stufen. Die intelligente Motorsteuerung iPower passt die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an. An Rändern oder Kanten richten Rasenkämme die Grashalme auf, die dadurch optimal erfasst werden. Das 2-in-1-Mähsystem ermöglicht es, den Grasschnitt während des Mulchens gleichmäßig als natürlichen Dünger auf dem Rasen zu verteilen oder im 35 Liter großen Grasfangbehälter zu sammeln – für langes Mähen ohne Zwischenstopp. Der Führungsholm ist für eine angenehme und ergonomische Arbeitshaltung höhenverstellbar. Das klappbare Gestänge macht die Aufbewahrung platzsparend. Für den einfachen Transport über Treppen und Absätze sorgen integrierte Transportgriffe. Akku und Schnellladegerät sind im Set enthalten.

Leistungsstarker bürstenloser Motor Hohe Leistung und längere Lebensdauer des Gerätes iPower Zusätzliche Leistung und optimierte Akkulaufzeit. Dank der intelligenten Motorsteuerung passt sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an. 2-in-1-Mähsystem Das geschnittene Gras wird beim Mähen effizient im Grasfangbehälter gesammelt. Mulchfunktion: Durch die Verwendung des Mulchkeils wird das geschnittene Gras als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt. Geschärftes Stahlmesser für ein sauberes Schnittergebnis ohne ausgefranste Grashalme. Optimale Befüllung des Grasfangbehälters Dank optimierter Luftströmung wird der Grasfangbehälter bis zu 95 % gefüllt. So kann länger ohne Unterbrechung gearbeitet werden. Füllstandsanzeige Die Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss. Einfache Schnitthöhenverstellung Die gewünschte Schnitthöhe lässt sich in 5 Stufen im Bereich von 25 bis 60 mm mit nur einem Handgriff einstellen. Mähen bis zur Rasenkante Die Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras. Platzsparendes Design Der Textilfangbehälter lässt sich auf ein Minimum zusammenfalten und auf dem Rasenmäher platzsparend aufbewahren. Der klappbare Führungsholm ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung. Integrierter Tragegriff Integrierter Tragegriff für müheloses Transportieren. Ergonomisches Bedienkonzept Der Führungsholm kann individuell an die Körpergröße angepasst werden – für eine jederzeit aufrechte Arbeitshaltung. Schaumstoffgriff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl. Der durchgängige Einschaltbügel am Führungsholm ermöglicht eine komfortable Bedienung.