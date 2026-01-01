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    Akku-Rasenmäher LMO 3-18 | Kärcher

    Gelber Kärcher Rasenmäher mit schwarzem Grasfangkorb und separatem Zubehörteil auf weißem Hintergrund.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 3-18

    Bestellnummer: 1.445-410.0

    • Rasenfläche bis 350 m², Schnittbreite 34 cm, Schnitthöhe 25–60 mm
    • iPower, bürstenloser Motor, 18-V-Akkuplattform
    • Mulchkit