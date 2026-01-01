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    Akku-Rasenmäher LMO 4-18 Dual Battery Set | Kärcher

    Kärcher Akku-Rasenmäher mit zwei Akkus, zwei Ladegeräten und einem Zubehörteil auf weißem Hintergrund.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 4-18 Dual Battery Set

    Bestellnummer: 1.445-421.0

    • Rasenfläche bis 450 m², Schnittbreite 37 cm, Schnitthöhe 25–65 mm
    • iPower, bürstenloser Motor, 18-V-Akkuplattform, 40 min Laufzeit
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Mulchkit