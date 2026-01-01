Akku-Rasenmäher LMO 4-18 Dual Battery Set | Kärcher

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Akku-Rasenmäher
Bestellnummer: 1.445-421.0
Motorspannung (V)
36
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Schnittbreite (cm)
37
Schnitthöhe (mm)
25 - 65
Schnitthöhenverstellung
5-fach
Grasfangbehältervolumen (l)
40
Antrieb
Bürstenloser Motor
Drehzahl (U/min)
3500
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
5
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
2
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (m²)
max. 450
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 40
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
94 143
Ladestrom (A)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
14.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1222 x 437 x 1002
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete