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    Akku-Rasenmäher LMO 4-18 Dual | Kärcher

    Kärcher Rasenmäher mit gelbem Gehäuse und schwarzem Fangkorb, daneben ein abnehmbares Zubehörteil.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 4-18 Dual

    Bestellnummer: 1.445-420.0

    • Rasenfläche bis 450 m², Schnittbreite 37 cm, Schnitthöhe 25–65 mm
    • iPower, bürstenloser Motor, 18-V-Akkuplattform
    • Mulchkit