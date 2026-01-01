Akku-Rasenmäher LMO 5-18 Dual Battery Set | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Akku-Rasenmäher
Bestellnummer: 1.445-431.0
Motorspannung (V)
36
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Schnittbreite (cm)
41
Schnitthöhe (mm)
25 - 70
Schnitthöhenverstellung
6-fach
Grasfangbehältervolumen (l)
45
Antrieb
Bürstenloser Motor
Drehzahl (U/min)
3500
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
5
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
2
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (m²)
max. 550
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 40
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
94 143
Ladestrom (A)
2.5
Netzanschluss Ladegerät (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
14
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1245 x 440 x 1031
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete