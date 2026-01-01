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    Akku-Rasenmäher LMO 5-18 Dual | Kärcher

    Kärcher Rasenmäher mit gelben Rädern und schwarzem Fangkorb, auf weißem Hintergrund. Zubehörteil daneben.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 5-18 Dual

    Bestellnummer: 1.445-430.0

    • Rasenfläche bis 550 m², Schnittbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm
    • iPower, bürstenloser Motor, 18-V-Akkuplattform
    • Mulchkit