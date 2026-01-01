10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Akku-Rasentrimmer LTR 2-18 Battery Set | Kärcher

    Kärcher Akku-Rasentrimmer mit gelbem Griff, Ladegerät und Ersatzspule auf weißem Hintergrund.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 2-18 Battery Set

    Bestellnummer: 1.445-461.0

    • 25 cm Schnittkreis, Kantenschneidfunktion
    • Pflanzenschutzbügel, 18-V-Akkuplattform, 20 min Laufzeit
    • Fadenspule