Akku-Rasentrimmer LTR 2-18 Battery Set | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Akku-Rasentrimmer
Bestellnummer: 1.445-461.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Schnittkreisdurchmesser (cm)
25
Schneidewerkzeug
Fadenkopf
Fadennachschub
Automatisch
Fadengeometrie
Gedreht
Fadendurchmesser (mm)
1.6
Drehzahl (U/min)
8400
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (m)
max. 850
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 20
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
94
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
945 x 317 x 928
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete