Akku-Rasentrimmer LTR 2-18 Battery Set | Kärcher

Das akkubetriebene Rasentrimmer LTR 2-18 Battery Set bietet eine effiziente Lösung für die kabellose Gartenpflege. Der 18-V-Rasentrimmer ermöglicht ein flexibles Arbeiten, wobei der Akku und das Ladegerät bereits im Lieferumfang enthalten sind. Der gedrehte Schneidfaden gewährleistet einen präzisen Schnitt des Rasens. Der Rasentrimmer erreicht mühelos alle Ecken oder schwierigen Stellen im Garten, an die der Rasenmäher nicht herankommt. Für makellose Kanten sorgt die Kantenschneidefuntion: Das saubere Kantenschneiden entlang von Wegen und Terrassen kann durch einfaches Drehen des Handgriffs eingestellt werden. Für eine optimale Fadenlänge sorgt die automatische Fadenverlängerung, die den Faden bei jedem Einschalten des Trimmers auf die ideale Länge bringt. Der Rasentrimmer ist leicht und gut ausbalanciert konstruiert, was eine einfache und bequeme Handhabung ermöglicht. Der Pflanzenschutzbügel sorgt für den notwendigen Abstand zu Pflanzen und Bäumen, um sie während der Anwendung vor Beschädigungen zu schützen.

Effizientes Schneidsystem Der Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm. Kantenschneiden Drehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen. Ausklappbarer Pflanzenschutzbügel Schützt Pflanzen beim Trimmen entlang von Blumenbeeten und Bäumen vor Verletzungen. Ergonomisches Griffdesign Komfortable und rückenschonende Arbeitshaltung durch den Zweithandgriff. Automatische Fadenverlängerung Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert. Praktische Schutzhaube Die Schutzhaube schützt den Anwender vor umherfliegendem Schnittgut. Praktisches Ablegen bei Arbeitspausen durch die zusätzlichen Ablagepunkte. Leichtgewicht Das geringe Gewicht ermöglicht ein müheloses und kräfteschonendes Rasentrimmen. Optionaler Einsatz von Trimmermessern Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.