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    Akku-Rasentrimmer LTR 2-18 | Kärcher

    Kärcher Akku-Rasentrimmer mit gelbem Gehäuse und grauem Stiel, daneben eine Ersatzspule auf weißem Hintergrund.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 2-18

    Bestellnummer: 1.445-460.0

    • 25 cm Schnittkreis, Kantenschneidfunktion
    • Pflanzenschutzbügel, 18-V-Akkuplattform
    • Fadenspule