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    Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Battery Set | Kärcher

    Kärcher Akku-Rasentrimmer mit gelbem Gehäuse, Ladegerät und Ersatzspule auf weißem Hintergrund.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 3-18 Battery Set

    Bestellnummer: 1.445-471.0

    • 30 cm Schnittkreis, abwinkelbarer Trimmerkopf, Kantenschneidfunktion
    • Pflanzenschutzbügel, 18-V-Akkuplattform, 15 min Laufzeit
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Fadenspule