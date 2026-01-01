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    Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual | Kärcher

    Kärcher Akku-Rasentrimmer mit gelbem Griff, Ersatzspule und Tragegurt auf weißem Hintergrund.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 3-18 Dual

    Bestellnummer: 1.445-450.0

    • 30 cm Schnittkreis, abwinkelbarer Trimmerkopf, Kantenschneidfunktion
    • Pflanzenschutzbügel, 18-V-Akkuplattform
    • Fadenspule, Schultergurt