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    Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 | Kärcher

    Gelber Kärcher Rasentrimmer mit schwarzem Griff und silbernem Stiel, daneben eine Ersatzspule.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 3-18

    Bestellnummer: 1.445-470.0

    • 30 cm Schnittkreis, abwinkelbarer Trimmerkopf, Kantenschneidfunktion
    • Pflanzenschutzbügel, 18-V-Akkuplattform
    • Fadenspule