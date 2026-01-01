Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 | Kärcher

Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 3-18 für die perfekte Rasenpflege. Dank des gedrehten Schneidfadens ermöglicht der 18-V-Rasentrimmer einen sauberen Schnitt und erreicht mühelos alle Ecken sowie schwer zu erreichende Stellen im Garten, an die ein Rasenmäher nicht herankommt. Die Kantenschneidefunktion ermöglicht einen sauberen Schnitt entlang von Wegen und Terrassen und kann durch einfaches Drehen des Handgriffs eingestellt werden. Für eine optimale Fadenlänge sorgt die automatische Fadenverlängerung, die den Faden bei jedem Einschalten des Trimmers auf die ideale Länge bringt. Der Neigungswinkel des Trimmerkopfs lässt sich einfach mit dem Fuß verstellen – ohne Bücken. Dies erlaubt ein komfortables Trimmen unter Hindernissen oder an Böschungen. Ein ausklappbarer Pflanzenschutzbügel garantiert den notwendigen Abstand zu Pflanzen und Bäumen, um diese während der Anwendung vor Beschädigungen zu schützen. Ergonomisches Arbeiten wird durch den einstellbaren Zweithandgriff, die Teleskopierung des Stiels und das geringe Gewicht des Rasentrimmers unterstützt.

Effizientes Schneidsystem Der Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm. Kantenschneiden Drehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen. Abwinkelbarer Trimmerkopf Ergonomisches Trimmen auch unter niedrigen Hindernissen wie Gartenbänken. Teleskopstiel An die Körpergröße anpassbar. Für eine aufrechte, rückenschonende Arbeitshaltung. Ausklappbarer Pflanzenschutzbügel Schützt Pflanzen beim Trimmen entlang von Blumenbeeten und Bäumen vor Verletzungen. Ergonomisches Griffdesign Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert. Praktische Schutzhaube Die Schutzhaube schützt den Anwender vor umherfliegendem Schnittgut. Optionaler Einsatz von Trimmermessern Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.