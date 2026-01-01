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    Lufteinlassfilter | Kärcher

    Grauer, zylindrischer Wasserfilter mit schwarzem Deckel und perforierter Oberfläche.

    Lufteinlassfilter

    Bestellnummer: 2.863-319.0

    Filtert feinere Partikel während des Saugens aus der Luft heraus: Der Lufteinlassfilter ist passend für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.