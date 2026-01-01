Lufteinlassfilter | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-319.0Filtert feinere Partikel während des Saugens aus der Luft heraus: Der Lufteinlassfilter ist passend für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
Farbe
Grau
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
130 x 50 x 50
Anwendungsgebiete