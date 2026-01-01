10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Messer LMO 18-33 Battery | Kärcher

    Schwarzes Metallmesser mit mehreren Löchern in der Mitte, auf weißem Hintergrund.

    Messer LMO 18-33 Battery

    Bestellnummer: 2.444-010.0

    Nur wenige Handgriffe und das Rasenmähermesser aus hochwertigem Stahl ist im LMO 18-33 Battery eingebaut. Mit einer Schnittbreite von 33 cm erzielt es saubere Schnittergebnisse.