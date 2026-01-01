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    Messer LMO 18-36 Battery | Kärcher

    Graues Ersatzmesser für Rasenmäher, flach liegend, mit mehreren Befestigungslöchern in der Mitte.

    Messer LMO 18-36 Battery

    Bestellnummer: 2.444-011.0

    Das Rasenmähermesser mit einer Schnittbreite von 36 cm ist ideal für den Einsatz im akkubetriebenen LMO 18-36 Battery geeignet und sorgt dabei für ausgezeichnete Schnittergebnisse.