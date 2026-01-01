Messer LMO 2-18 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.445-260.0Nur wenige Handgriffe und das Rasenmähermesser aus hochwertigem Stahl ist im Akku-Rasenmäher LMO 2-18 eingebaut. Auf einer Schnittbreite von 32 cm erzielt es saubere Schnittergebnisse.
Schnittbreite (cm)
32
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
316 x 67 x 10
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete