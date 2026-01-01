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    Messer LMO 3-18 | Kärcher

    Schwarzes Ersatzmesser für Rasenmäher, flach liegend auf weißem Hintergrund.

    Messer LMO 3-18

    Bestellnummer: 2.445-261.0

    Das Rasenmähermesser mit einer Schnittbreite von 34 cm ist optimal für den Einsatz im akkubetriebenen LMO 3-18 geeignet und sorgt für ausgezeichnete Schnittergebnisse.