Messer LMO 3-18 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.445-261.0Das Rasenmähermesser mit einer Schnittbreite von 34 cm ist optimal für den Einsatz im akkubetriebenen LMO 3-18 geeignet und sorgt für ausgezeichnete Schnittergebnisse.
Schnittbreite (cm)
34
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
335 x 68 x 14
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete