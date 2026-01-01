Messer LMO 3-18 | Kärcher

Das extra scharfe Stahlmesser für den akkubetriebenen Rasenmäher LMO 3-18 lässt keine ausgefransten Grashalme stehen. Mit einer Schnittbreite von 34 Zentimetern schneidet es den Rasen sauber und hinterlässt auch an schwierigen Stellen keine Unebenheiten. Mit nur wenig Kraftaufwand nimmt das Stahlmesser jedem Grashalm präzise die Höhe und liefert so ein ausgezeichnetes Schnittergebnis. Steht ein Wechsel des Rasenmähermessers an, bedarf es nur weniger Handgriffe und schon kann es weitergehen im satten Grün. Dank der durchdachten Form des Messers landet das Schnittgut im Fangkorb. So macht Mähen Spaß.

Extra scharfes Stahlmesser Verwendung hochwertigen Stahls sorgt für saubere Schnittergebnisse ohne ausgefranste Grashalme. Einfacher Messerwechsel Wenige Handgriffe an nur einer Schraube und das Messer ist ausgetauscht. Effektive Form Dank der durchdachten Form des Messers landet das Schnittgut im Fangkorb. Perfekt abgestimmtes Zubehör Das Rasenmähermesser ist ideal für den Akku-Rasenmäher LMO 3-18 geeignet.