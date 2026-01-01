Messer LMO 36-40 Battery | Kärcher

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Bestellnummer: 2.444-012.0Keine ausgefransten Grashalme, keine Unebenheiten, die stehen bleiben – dafür sorgt das kraftvolle Rasenmähermesser aus Stahl mit einer Schnittbreite von 40 cm für den LMO 36-40 Battery.
Schnittbreite (cm)
40
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
400 x 52 x 17
Anwendungsgebiete