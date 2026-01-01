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    Messer LMO 36-40 Battery | Kärcher

    Schwarzes Ersatzmesser für Rasenmäher, länglich mit mehreren Befestigungslöchern, auf weißem Hintergrund.

    Messer LMO 36-40 Battery

    Bestellnummer: 2.444-012.0

    Keine ausgefransten Grashalme, keine Unebenheiten, die stehen bleiben – dafür sorgt das kraftvolle Rasenmähermesser aus Stahl mit einer Schnittbreite von 40 cm für den LMO 36-40 Battery.