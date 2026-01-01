Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Messer LMO 36-46 Battery | Kärcher

    Schwarzes Rasenmähermesser mit zentralem Loch und zwei kleineren Löchern, auf weißem Hintergrund.

    Messer LMO 36-46 Battery

    Bestellnummer: 2.444-013.0

    Bei einer Schnittbreite von 46 cm hinterlässt das Rasenmähermesser des LMO 36-46 Battery ausgezeichnet abgetrennte Grashalme, ohne auszufransen oder Unebenheiten stehen zu lassen.