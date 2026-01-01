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    Messer LMO 5-18 Dual | Kärcher

    Schwarzes Kunststoffwerkzeug mit schmalem, flachem Ende und gebogenem Griff auf weißem Hintergrund.

    Messer LMO 5-18 Dual

    Bestellnummer: 2.445-263.0

    Einfach ein sauberes Mähergebnis – dafür sorgt das Stahlmesser mit einer Schnittbreite von 41 cm für den Akku-Rasenmäher LMO 5-18 Dual.