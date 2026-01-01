Messer LMO 5-18 Dual | Kärcher

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Bestellnummer: 2.445-263.0Einfach ein sauberes Mähergebnis – dafür sorgt das Stahlmesser mit einer Schnittbreite von 41 cm für den Akku-Rasenmäher LMO 5-18 Dual.
Schnittbreite (cm)
41
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
410 x 93 x 19
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete