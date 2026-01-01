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    Messer Set RCX | Kärcher

    Mehrere silberne Klingen mit Loch und Schrauben in zwei Reihen auf weißem Hintergrund.

    Messer Set RCX

    Bestellnummer: 2.269-705.0

    Die Ersatzmesser für den RCX Mähroboter ermöglichen einen rasiermesserscharfen Rasenschnitt. Für eine durchgehend hohe Mäheffizienz werden die Messer regelmäßig ausgetauscht.