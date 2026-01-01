Messer Set RCX | Kärcher

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Bestellnummer: 2.269-705.0Die Ersatzmesser für den RCX Mähroboter ermöglichen einen rasiermesserscharfen Rasenschnitt. Für eine durchgehend hohe Mäheffizienz werden die Messer regelmäßig ausgetauscht.
Menge (Stück)
12
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
36 x 18 x 1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung