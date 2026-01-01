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    Mikrofaser-Wischbezüge | Kärcher

    Zwei weiße Mikrofaser-Reinigungstücher mit grauen Streifen, nebeneinander liegend auf weißem Hintergrund.

    Mikrofaser-Wischbezüge

    Bestellnummer: 2.633-100.0

    Der Mikrofaserwischbezug sorgt für optimale Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen.