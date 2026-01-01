Mikrofaser-Wischbezüge | Kärcher

Der Mikrofaserwischbezug sorgt für optimale Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen wie Glas bzw. Fenster. Zusammen mit der Sprühflasche, dem Fensterwischer des WV und dem Fensterreiniger-Konzentrat garantiert er streifenfreie Sauberkeit. So geht die Fensterreinigung so leicht von der Hand wie nie zuvor.